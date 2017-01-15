У п’яти областях України оголошено критичний рівень аварійності на дорогах (інфографіка)

В Україні наразі оголошено критичний рівень аварійності на дорогах у п’яти областях країни.Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

«За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано – 66. Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка ­– у ще п’яти регіонах», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Волинську і Луганську області.

Крім того, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Як повідомляв УНІАН, на території Закарпатської області сталося сходження відразу кількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

О 20:00 13 січня зафіксовано сходження снігової лавини поблизу с. Ділове, об’ємом близько 90 м³ та о 21:30 зафіксовано сходження другої снігової лавини в тому ж місці, об’ємом близько 70 м³.

Третя лавина, об’ємом близько 30 м³ зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає.

Також 14 січня сталося сходження снігової лавини об’ємом близько 90 м³. Перекрито одну смугу автодороги, рух здійснювався по іншій смузі в реверсному режимі.

Близько 09:30 14 січня поблизу села Ділове Рахівського району зійшло ще три снігові лавини (об'єм 100 куб. м).