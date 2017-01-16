Омелян хоче заслухати звіт керівництва "Укрзалізниці" вже в січні

Про це в ефірі Еспрессо.TV заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він зазначив, що Міністерство звертає увагу керівництва "Укрзалізниці" на сигнали про негативну реакцію громадян на роботу залізниці. Іноді, за його словами, "УЗ" на ці зауваження реагує, іноді - ні.

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"Я сподіваюся, що ми все ж таки проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається і що сталося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця професійна дискусія відбулася в січні, тому що зволікати далі - неможливо", - відзначив Омелян.

Він пояснив, що після цієї зустрічі буде розроблений антикризовий план дій, який повинен допомогти з вирышенням проблем, які є з "Укрзалізницею" не тільки у влади і уряду, але і у звичайних людей і підприємців.

Відповідаючи на питання з приводу того, як він оцінює роботу голови "УЗ" Войцеха Балчуна, він зазначив, що незадоволений.

"Я - ні (незадоволений. - Ред.). Я чекаю набагато кращого результату", - підсумував Омелян.

Раніше УНІАН повідомляв, що акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 млн грн чистого прибутку проти 16 млрд грн чистого збитку в 2015 році. За підсумками минулого року "Укрзалізниця" отримала 78,9 млрд грн доходів, а витрати компанії склали 78,6 млрд грн.