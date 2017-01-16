Мінінфраструктури у 2017 році має намір запустити потяг Мукачево – Будапешт

Міністерство інфраструктури у 2017 році має намір запустити ряд нових залізничних напрямків в Європу, зокрема в Угорщину та Словаччину.

Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Зараз розглядається новий напрям на Польщу. Крім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачево - Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо направлення на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "потяг номер 1" у нас був на Москву, а повинен бути на Європу", - цитує Омеляна прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 гривні, II класу - 406 гривень, з Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 гривень, II класу - 172 гривні.

На даному маршруті задіяний електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин.

Поїзд відправляється з Києва о 6:45 і прибуває в Перемишль у 13:25, а у зворотний бік поїзд відправляється о 14:26 і прибуває до столиці о 22:33.

На шляху прямування поїзд робить зупинки на станціях Святошино, Коростень, Львів та Підзамче.