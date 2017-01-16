Після підвищення тарифів "Укрзалізниці" український експорт помре - ФРУ

Зростання залізничних тарифів на вантажоперевезення на 25%, заплановане "Укрзалізницею" на 2017 рік, знищить значну частку українського експорту, зробивши продукцію національних виробників неконкурентною на світових ринках., повідомляє канал 24.

Такого висновку дійшли експерти Федерації роботодавців України за підсумками аналізу "тарифного армаггедону", організованого керівництвом залізниці.

"Ми не могли не відреагувати на наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на 25%. Ми хотіли показати нелогічність, непублічність цього рішення. Є відповідна аналітика, де дуже чітко видно, що зростання тарифів призведе до зниження обсягів перевезень... Постраждає економіка країни в цілому. Це абсолютно неправильна політика щорічного тарифного зростання у контексті розвитку економіки країни. У нашому розумінні це один з елементів, який буде негативно впливати на економічний розвиток", - зазначив глава Ради ФРУ Дмитро Олійник.

Експерти Федерації встановили, що в результаті підвищення залізничних тарифів істотно зросте вартість продукції всіх основних українських експортерів. Зокрема, ціна тонни чорних металів збільшиться на 7-8 доларів, залізорудної сировини - на 1-2,5 долара, зернових та вугілля - на 1-1,5 долара. Металурги і аграрії втратять значну частину експортних ринків, вважають у ФРУ, а збільшення собівартості вугілля обернеться подорожчанням електроенергії, за яке доведеться розплачуватися промисловості і населенню.

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"Головний висновок - тарифна політика "Укрзалізниці" на 2017 рік - це спроба вирішити проблеми власної неефективності за рахунок вантажовідправників. Крім того, збільшення тарифів завдасть чергового удару по ключових секторах економіки", - кажуть у Федерації роботодавців.

Розміщений на сайті ФРУ аналіз свідчить, що з 2010 року тарифи на залізничні перевезення підвищилися в 2,3 рази, при цьому вантажна база за цей період скоротилася на 28%. Найбільше зростання залізничних тарифів сталося в останні два роки - на 30% в 2015 році, і ще на 15% в 2016 році. Зростання тарифів "Укрзалізниці" є найвищим серед сусідніх з Україною країн.

На думку експертів, залізниця може обійтися без підвищення тарифів, якщо зосередиться на підвищенні ефективності і боротьбі з корупцією. Адже прибуток від вантажних залізничних перевезень в Україні вищий, ніж, наприклад, в Казахстані чи Росії. Зокрема, 10 мільйонів тонн вантажів на залізницю можна залучити за рахунок транзиту. Додаткові 1,5-2,5 мільярда гривень знайдуться, якщо виключити крадіжки співробітниками "УЗ" дизельного палива. Також потребує оптимізації кількість персоналу - "Укрзалізниця" в перерахунку на одного свого працівника перевозить рекордно малу кількість вантажів в порівнянні з сусідніми країнами.

Як повідомлялося, раніше галузеві асоціації аграріїв, хіміків, металургів, виробників будматеріалів звернулися до Антимонопольного комітету України із закликом не допустити запланованого підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".