Виробництво автотранспорту в Україні скоротилося на 36%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Зокрема, виробництво легкових автомобілів скоротилося на 23,2% - до 4,3 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 65,4% - до 603 штук, автобусів – на 64%, до 321 штук.

У грудні цього року на українських заводах було вироблено 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше результату грудня 2015 року і на 22,7% менше показника листопада 2016 року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких порівняно до грудня минулого року, скоротилася на 58% - до 540 штук.

За даними асоціації, минулого місяця було вироблено лише 56 комерційних автомобілів, що на 83,5% менше, ніж у грудні 2015-го. При цьому в "Укравтопромі" зазначили, що "АвтоКрАЗ" вже п'ятий місяць не надає статистику по своєму виробництва.

Також у грудні було вироблено 82 автобуси, що на 62,7% менше, ніж у грудні минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тисячі одиниць. А продажі нових комерційних авто минулого року зросли на 62% і склали 8,354 тисячі авто.

Виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 рази - до 8,2 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).