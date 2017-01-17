Талони кануть у лету: Рада дозволила електронні квитки у громадському транспорті

Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, в тому числі електронний квиток, у міському і приміському пасажирському транспорті.

За ухвалення законопроекту №4121 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» за основу і в цілому проголосували 265 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, член депутатської фракції "Народний фронт" Ігор Васюник зазначив, що в ході підготовки документа до другого читання було враховано поправки, які стосуються встановлення додаткових гарантій для пільговиків щодо обов'язковості забезпечення їх електронними квитками для проїзду на безкоштовній основі.

«Схвалення низки поправок депутатів сприятиме впровадженню автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронних квитків не тільки в міському пасажирському транспорті, а й у міжміському та приміському транспорті згідно з рішеннями місцевих держадміністрацій», - додав депутат.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, місцеві органи влади повинні мати повноваження впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду в міському транспорті незалежно від форм власності і самостійно визначати порядок їх функціонування.

Також електронна система оплати проїзду повинна підвищити прибутковість державного транспорту і, як наслідок, привести до скорочення потреби бюджетного фінансування.

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Крім того, впровадження електронного квитка сприятиме підвищенню прозорості обліку фактично наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, виключення можливості використання фальшивих проїзних документів, зменшення експлуатаційних витрат перевізників на організацію і контроль збирання виручки.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про запровадження електронної оплати проїзду в міському транспорті.

Кабінет міністрів України доручив до 2017 року забезпечити міський електротранспорт електронними засобами безготівкової оплати проїзду.

Раніше виконувач обов'язків заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яніка Мірило зазначала, що вартість впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько 10-15 млн євро.

17 листопада 2016 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписав угоду з міською владою Львова про виділення кредиту у розмірі 10 млн євро на впровадження в місті автоматизованої системи оплати проїзду, яка передбачає закупівлю, встановлення та експлуатацію необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також електронних карток.

Львівська міська влада зазначала, що впровадження електронного квитка дасть змогу збільшити прибутковість підприємств транспорту на 30-40%.