В Україні стали безкоштовними дзвінки з таксофонів на фіксовані номери

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" з 1 січня 2017 року скасував плату за дзвінки з універсальних таксофонів на фіксовані номери по всій території України, повідомила прес-служба компанії.

"З нового року дзвінки з таксофонів на фіксовані номери в межах міста, області та всієї країни є безкоштовними", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, оператор з 1 січня не тарифікує і розмови з абонентами SIP-номерів "Укртелекому" (код "892").

За даними прес-служби, мережа "Укртелекому" по Україні налічує майже 6 тисяч універсальних таксофонів, які надають послуги вихідних і вхідних дзвінків.

"Це означає, що дзвінки з таксофона на таксофон по Україні також будуть безкоштовними", - пояснила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2016 року "Укртелеком" скоротив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 49% - до 249 мільйонів гривень. Виручка компанії за звітний період залишилася практично на рівні аналогічного періоду 2015 року, скоротившись на 0,5% - до 4,98 мільярда гривень з 5,004 мільярда гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в інтернет (понад 1,6 мільйона користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).