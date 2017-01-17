Філатов: електронний квиток – це революційна реформа

Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи ухвалення парламентом закону про електронний квиток (№ 4121), за який 17 січня проголосували 265 депутатів Верховної Ради України. Закон передбачає впровадження автоматизованої системи обліку сплати за проїзд у трамваях, метро, автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах тощо. Він надає органам місцевого самоврядування необхідні повноваження для запровадження е-квитка.

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Просуванню цієї ініціативи активно сприяв сам Борис Філатов та в. о. заступника міського голови Дніпра Яніка Мерило. Так, на початку жовтня минулого року мер Дніпра передав міністру інфраструктури Володимиру Омеляну звернення щодо сприяння запровадженню електронних квитків у муніципальному транспорті. Лист підтримки підписали очільники 17 українських міст.

За словами Бориса Філатова, запровадження е-квитка має стати революційною реформою та ефективним важелем у боротьбі з корупцією, повідомляє прес-служба Дніпровської мерії. Крім того, він зробить проїзд у громадському транспорті комфортнішим.

«Запровадження електронного квитка – важлива частина реформи транспортної галузі. Це дасть змогу Дніпру та іншим українським містам отримати правдиву статистику маршрутів і проводити їхню оптимізацію. Додаткові гарантії матимуть також пільговики. Загалом е-квиток буде зручним інструментом для сплати за проїзд в усіх видах транспорту. Безперечно, його запровадження стане корисним для міст. Я вдячний своїм колегам-мерам, які доручили мені таку важливу місію – лобіювати законодавчу базу для впровадження електронного квитка на найвищому рівні», – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Відпрацьовувати механізми електронної сплати за проїзд у Дніпрі розпочнуть вже цього року. Очікується, що сплатити за проїзд можна буде за допомогою банківської картки або з мобільного телефону. Законом також передбачається, що містяни пільгових категорій отримуватимуть е-квитки безкоштовно. Впровадження е-квитка дозволить підвищити безпеку на дорозі, вести облік пасажиропотоку та пришвидшить виведення коштів з «тіні».