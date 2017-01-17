Потяг із вагонами-трансформерами вирушає сьогодні у перший рейс (фото)

Сьогодні "Укрзалізниця" запускає швидкісний "Нічний експрес" №149 Київ – Івано-Франківськ, у складі якого є нові вагони-трансформери виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомляє прес-служба заводу.

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Сучасний рухомий склад презентує голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

Завод продовжує працювати над виконанням замовлення "Укрзалізниці" на поставку 21 пасажирського вагону. У цій партії передбачено виготовлення 13 вагонів моделі 61-779 з меблями, що транформуються. На сьогодні шість з тринадцяти передані замовнику.

"Всі технічні характеристики вагонів відповідають сучасним стандартам і вимогам до якості і безпеки використання пасажирського рухомого складу. Кількість пасажирських спальних місць – 40, місць для сидіння – 60. Одне купе відведено для відпочинку провідників. Термін експлуатації 30 років", - розповіли у прес-службі заводу.



Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі.