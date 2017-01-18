"Украерорух" у 2016 році скоротив обслуговування авіарейсів на 9%

Як повідомила прес-служба підприємства, це зумовлено зменшенням транзитних потоків через закриття частини повітряного простору України над зоною проведення АТО і над тимчасово окупованих Кримом, а також взаємними авіасанкціями між Україною і Росією.

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Згідно з опублікованою статистикою, "Украерорух" забезпечив виконання 81,885 тис. рейсів вітчизняних авіакомпаній, що на 17,6% більше, ніж за аналогічний період 2015 року, і 132,377 тис. авіарейсів закордонних авіакомпаній, що порівняно з 2015 роком менше на 19,9%. Крім того, підприємство обслужило 86,290 тис. транзитних польотів (-26,6%), 104,565 тис. міжнародних (+9,5%), а також 23,407 тис. внутрішніх (+7,0%).

За даними "Украероруху", в 2016 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування надав таким авіакомпаніям: "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) - 49,138 тис. польотів, що на 19,8% більше порівняно з 2015 роком, "Turk Hava Yollari AO" - 22,920 тис. польотів (+2,1%), "Бєлавіа" - 12,799 польотів (+21,6%), "LOT Polish Airlines" - 9,907 тис. польотів (+40,7%), "Wizz Air Hungary" - 5,626 тис. польотів (+37,1%), "Pegasus" - 4,288 тис. польотів (0,4%), "Air Moldova" - 4,219 тис. польотів (-12,2%), "Azur Air Ukraine" - 4,074 тис. польотів (+16,8%), "Дніпроавіа" - 3,666 тис. польотів (2, 3%) та "Lufthansa" - 3,549 тис. польотів (+4,9%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Державіаслужби, українські авіакомпанії в 2016 році збільшили перевезення пасажирів у порівнянні з 2015 роком на 31,2% – до 8,274 млн осіб.