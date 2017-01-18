Wizz Air запускає рейс зі Львова до Вроцлава
13:35, 18 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі відновить польоти з міжнародного аеропорту "Львів" та з 13 квітня запустить регулярні перельоти за маршрутом Львів-Вроцлав.
Ціна квитка в один бік становитиме від 619 грн / wizzair.com
Про це на прес-конференції повідомив корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.
За його словами, рейси виконуватимуться двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи, а ціна квитка в один бік становитиме від 619 грн.
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Він також нагадав, що в поточному році авіакомпанія також додасть ряд рейсів з Києва до Варшави з 1 липня, до Нюрнберга з 25 серпня і Копенгагена з 26 серпня.
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