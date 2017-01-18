Wizz Air запускає рейс зі Львова до Вроцлава

13:35, 18 січня 2017
Транспорт/Звя'зок
571

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі відновить польоти з міжнародного аеропорту "Львів" та з 13 квітня запустить регулярні перельоти за маршрутом Львів-Вроцлав.

wizzair.com

Про це на прес-конференції повідомив корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

За його словами, рейси виконуватимуться двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи, а ціна квитка в один бік становитиме від 619 грн.

Читайте такожПотяг із вагонами-трансформерами вирушає сьогодні у перший рейс (фото)

Він також нагадав, що в поточному році авіакомпанія також додасть ряд рейсів з Києва до Варшави з 1 липня, до Нюрнберга з 25 серпня і Копенгагена з 26 серпня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter