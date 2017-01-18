Wizz Air поки не планує відновлювати діяльність своєї дочірньої компанії в Україні

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, не планує найближчим часом відновлювати діяльність української дочірньої компанії "Візз Ейр Україна", яка призупинила свою діяльність навесні 2015 року.

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Про це на прес-конференції повідомив комерційний директор Wizz Air Оуен Джонс.

"Два роки тому ми зупинили роботу компанії "Візз Ейр Україна", і в найближчому майбутньому ми не плануємо відновлювати її роботу. Будемо працювати через материнську компанію", - сказав він.

При цьому Джонс схвально оцінив позитивну динаміку і відновлення українського авіаринку після декількох років кризи.

Він додав, що після отримання Україною безвізового режиму пасажиропотік до Європи значно збільшиться, що змінить правила гри на ринку, але Wizz Air до цього готова і сприятиме розвитку географії нових авіамаршрутів.

Відповідаючи на питання про плани авіакомпанії запустити рейси з аеропортів Одеси і Харкова, Джонс сказав, що поки що таких планів немає.

"Як ви знаєте, Wizz Air зіткнулася з масштабним скороченням обслуговування в аеропортах України два роки тому з відомих причин. Зараз ми відновлюємо нашу роботу на цьому ринку. Для нас важливим кроком є відновлення роботи через львівський аеропорт. На даний момент ми не плануємо відновлення роботи в інших аеропортах", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Wizz Air з квітня запускає рейс зі Львова до Вроцлава, а також додасть ряд рейсів з Києва до Варшави з 1 липня, до Нюрнберга з 25 серпня і Копенгагена з 26 серпня.

Крім того, в 2017 році Wizz Air розраховує збільшити пасажиропотік на маршрутах з Києва на 64% і виставить на продаж 750 тис. місць на київські маршрути. У 2016 році Wizz Air перевезла понад 418 тис. українців.

Наприкінці березня 2015 року авіакомпанія Wizz Air повідомила про припинення діяльності в Україні своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна". За словами керівництва авіакомпанії, причинами прийняття такого рішення стало падіння української економіки, девальвація гривні і нестабільна ситуація на сході країни.