До Лондона прибув перший в історії товарний потяг з Китаю (фото)

Шлях поїзда пролягав через Казахстан, Росію, Білорусь, Польщу, Німеччину. Бельгію і Францію. Всього за ці 18 днів потяг подолав майже 12 тисяч кілометрів.

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Вантаж поїзда складався в основному з одягу та інших товарів широкого споживання, вироблених в Китаї. Всього він доставив до Британії 34 контейнери товарів, повідомляє ВВС.

Очікується, що поїзди цим маршрутом відправлятимуться щотижня. Автори ідеї відзначають, що доставляти вантаж поїздом швидше, ніж морем, і дешевше, ніж літаком.

Уточнюється, що на дорогу з Китаю до Британії поїзд витрачає на 30 днів менше, ніж вантажне судно, а коштує така подорож в п'ять разів дешевше, ніж вартість одного літака.

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Британія стала 18-ю європейською країною, з якою Китай встановив пряме залізничне сполучення, а Лондон - 15-ю європейською столицею, куди курсують регулярні вантажні поїзди з Китаю.

В останні роки Китай розширив свої залізничні перевезення в країни Європи в рамках багатомільярдного державного проекту "Новий шовковий шлях". До червня 2016 року з Китаю до Європи прийшов 1881 склад.

Всього поїзди з Китаю використовують 40 залізничних маршрутів в різні європейські міста. У 2015 році обсяг китайського експорту становив 2,27 трлн доларів, скоротившись з 2,34 трлн в 2014 році, а економічне зростання за той же період стало найнижчим за останні 25 років.