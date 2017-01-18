Багатостраждальна послуга перенесення номера: компанія, що перемогла в тендері, представила план впровадження

Київська IT-компанія «Ес Ай Центр», яка перемогла у тендері за впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP), презентувала учасникам телеком-ринку план розвитку системи MNP в Україні, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, представники «Ес Ай Центру» представили детальний план проекту, де прописані основні технічні вимоги, ризики проекту, а також план спільної роботи та координації дій учасників телеком-ринку.

Зокрема, було визначено порядок взаємодії між адміністратором автоматизованої системи «Централізована база даних перенесених номерів», IT-компанією «Ес Ай Центр», операторами телекомунікацій, Нацкомісією з регулювання зв'язку, відповідальним за проведення тендеру державним підприємством «Український державний центр радіочастот», адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Як повідомив УНІАН власник компанії «Ес Ай Центр» Дмитро Зарахович, за результатами зустрічі була створена робоча група, відповідальна за впровадження системи MNP.

За його словами, компанія «Ес Ай Центр», згідно з підписаним договором, повинна закінчити всі роботи, в тому числі і тестування з операторами мобільного зв'язку послуги MNP, до 5 квітня 2017 року, однак на заваді цьому можуть стати декілька ризиків.

«Є певні ризики в частині отримання експертного висновку Держспецзв'язку про відповідність вимогам технічного захисту інформації системи. Також питання у тому, щоб мобільні оператори змогли привести свої мережі в належний стан, в якому вони зможуть працювати на платформі», - сказав Зарахович.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2017 року київський апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, визнавши IT-компанію «Ес Ай Центр» переможцем тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP).

Послуга перенесення номера при зміні оператора повинна бути впроваджена компанією до 5 квітня 2017 року.

Вартість проекту становила майже 39,6 млн грн, що на 32 млн грн менше, ніж пропонував головний конкурент – компанія «Діалінк».

Компанія «Ес Ай Центр» - київська IT-компанія, яка реалізує і впроваджує складні інтеграційні проекти, інфраструктурні та комунікаційні рішення, системи управління і рішення по захисту інформації. Компанія «Ес Ай Центр» є частиною холдингу Softinvest Holding.