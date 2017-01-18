Омеляна, який незадоволений роботою Балчуна, позбавили можливості керувати "Укрзалізницею" - ЗМІ

Кабінет міністрів України затвердив новий статут ПАТ «Укрзалізниця», згідно з яким Міністерство інфраструктури позбавляється права бути органом управління компанією.

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Про це ЛІГА.net повідомив один із міністрів, які брали участь на позачерговому засіданні Кабміну вранці 18 січня.

За його словами, засідання відбулося о 9:30. Пресу на нього не запрошували. Пропозицію про зміну статуту вніс міністр економічного розвитку - віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

У той же час, незважаючи на те, що деякі ЗМІ повідомили, що це було зроблено без погодження з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, джерело стверджує, що міністр свою згоду дав.

"Інформація про незгоду - це неправда. Міністр погодився. Зміни в статуті голосували", - сказав учасник засідання.

Він нагадав, що «Укрзалізниця» передана "під Кабмін" вже більше року тому.

"Але вплив міністерства після цього рішення слабшає - це факт", - додав один з міністрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово критикував керівництво «Укрзалізниці».