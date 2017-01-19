Кабмін вивів "Укрзалізницю" з підпорядкування Мінінфраструктури

Цю інформацію УНІАН підтвердив державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак, зазначивши, що дане рішення прийнято з метою створення умов для проведення реформи корпоративного управління компанії.

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"Постанову дійсно прийнято урядом на вчорашньому засіданні. Уряд прийняв рішення про зміну статуту "Укрзалізниці" з метою приведення її статуту у відповідність до закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", - повідомив Галущак, додавши, що відтепер уряд, як засновник і єдиний акціонер "Укрзалізниці", зможе швидко приймати ефективні рішення, необхідні для функціонування компанії і просування реформ.

За його словами, Міністерство інфраструктури сконцентрується на виконанні своєї основної функції - формування державної політики в сфері залізничного транспорту, "не відволікаючись на вирішення управлінських питань".

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У свою чергу голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці у мережі Facebook привітав це рішення уряду.

"Ми вітаємо будь-які кроки, спрямовані на підвищення ефективності функціонування компанії. Особливо в період створення нового змісту і якості публічного акціонерного товариства. Правління компанії буде послідовно реалізовувати стратегію реформ, визначену урядом як акціонером товариства", - зазначив Балчун.

Нагадаємо, вчора ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні вранці 18 січня без преси змінив схему управління компанією.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року Кабмін прийняв аналогічне рішення стосовно державного енергохолдингу «Нафтогаз України» з тим, щоб в подальшому колегіально здійснювати управління компанією.

«Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитком 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 303 млн грн.