Кабмін має намір ввести до наглядової ради "Укрзалізниці" незалежних фахівців

Кабінет міністрів України має намір змінити нинішню наглядову раду Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" та ввести до її складу нових незалежних фахівців, які зможуть оперативно та якісно стверджувати необхідні управлінські рішення.

Про це УНІАН повідомив державний секретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак, коментуючи рішення Кабміну про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури та перепідпорядкування компанії безпосередньо уряду.

"Персональний склад наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" буде змінений за рішенням Кабінету міністрів україни в частині доповнення її незалежними членами ради відповідно до вимог закону 1405 (про реформу корпоративного управління держкорпорацій)", - зазначив Галущак.

Він також припустив, що в зв'язку з даним рішенням уряд не буде змінювати голову наглядової ради "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, який одночасно обіймає посаду першого заступника глави Мінінфраструктури.

"Не думаю, що буде зміна голови наглядової ради. Фактор того, що чинний голова наглядової ради Євген Кравцов є першим заступником міністра інфраструктури, не є аргументом для призначення нового керівника спостережної ради, адже Мінінфраструктури є і залишається держорганом, який формує та реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту. Звичайно, це моя особиста думка. Рішення за урядом", - підкреслив він.

Також держсекретар транспортного відомства зазначив, що держава має здійснювати нагляд за діяльністю "Укрзалізниці" як головного гравця на ринку вітчизняних залізничних перевезень.

"До того ж сьогодні склалися конструктивні відносини між наглядовою радою і менеджментом "Укрзалізниці", значною мірою завдяки саме Кравцову. У той же час, думаю, остаточного рішення за кількісним складом (спостережної ради "Укрзалізниці" - УНІАН) ще немає", - підсумував він.

Раніше Галущак повідомив УНІАН про те, що на закритому засіданні уряду 18 січня було прийнято рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури та перепідпорядкування її безпосередньо уряду з метою створення умов для проведення реформи корпоративного управління компанії.

За його словами, Міністерство інфраструктури сконцентрується на виконання своєї основної функції - формування державної політики у сфері залізничного транспорту, "не відволікаючись на вирішення управлінських питань".

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У вересні 2016 року Кабмін прийняв аналогічне рішення стосовно державного енергохолдингу "Нафтогаз України" з тим, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією.

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці жовтня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив швидко провести відбір і призначити новий професійний наглядова рада "Укрзалізниці", який буде складатися з незалежних спеціалістів, а не чиновників.

У липні минулого року Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема, вивів з його складу Юрія Гвоздєва, Юрія Міськіва, Володимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитра Парфененка, Миколи Снітка і Юлію Ковалів. Замість них до складу наглядової ради компанії увійшли Ігор Білоус, Надія Казначеєва, Микола Карплюк, Євген Кравцов, Сергій Марченко, Дмитро Роменський та Олена Дяченко.