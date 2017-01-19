Голова "Укрпошти" оцінив свою роботу на "три з плюсом" і розповів, як змінюватиме компанію

Держкомпанія «Укрпошта» планує розширення фінансових послуг — випуск карт та обслуговування поточних рахунків. Про це в інтерв'ю журналу «Новое время» розповів новий топ-менеджер держкомпанії Ігор Смілянський.

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«Банк ми не створюємо. Але розширення фінансових послуг — випуск карт та обслуговування поточних рахунків — плануємо. Підготовлений проект закону, ми поступово проходимо узгодження, спілкуємося з законодавцями, Нацбанком, урядом», - сказав він.

За його словами, в першому півріччі цього року стане остаточно зрозуміло, в яку сторону йде компанія. «Якщо Укрпошті дозволять вести ці фінансові послуги — це буде принципово інша компанія», - зазначив Смілянський.

Також Смілянський прокоментував рішення «Укрпошти» призупинити прийом комунальних платежів в Києві. «Ми не приймаємо лише дуже обмежену частину комунальних платежів за постачання холодної води та прибирання прибудинкових територій. Тільки по Києву і тільки від ГІОЦ. Ми не можемо працювати в збиток», - сказав він.

У той же час, Смілянський оцінив результати своєї роботи за півроку на «три з плюсом». «Я недооцінив масштаб проблем... У нас за фактом комп'ютеризований всього 21% офісів з 11,5 тис. З цих комп'ютеризованих відділень 1600 комп'ютерів — старше 15 років. Середній вік автопарку — 14 років. Третина з цих машин не проїхав жодного кілометра, але на них списувався бензин, і ми це припинили», - заявив голова «Укрпошти».

За словами Смілянського, за планом корпоратизація «Укрпошти» буде завершена до березня 2017 року. «Але щоб з'явилася незалежна наглядова рада, уряд має прийняти відповідний законодавчий акт», - додав він.

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