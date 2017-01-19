У Дніпрі електронний квиток може запрацювати вже восени

Про це повідомили в прес-службі міської ради Дніпра.

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Щоб квиток функціонував і в інших видах транспорту, зокрема, маршрутних таксі, знадобиться більше часу, адже рухомий склад потрібно забезпечити дорогим технічним обладнанням – валідаторами (пристроями для зчитування карток), турнікетами і програмним забезпеченням.

«Перш за все, картки введуть у метрополітені, адже там замкнений цикл, а також на маршруті першого трамвая. Нам важливо пройти тестовий етап. Закон, закупівля програмного забезпечення та обладнання – так званих валідаторів. Це складний комплекс технічних заходів», – пояснив мер Дніпра Борис Філатов під час прес-конференції 19 січня.

Введення е-квитка у Дніпрі вимагає істотних інвестицій – 8 млн доларів: це майже 210 млн грн. Кошти виділять з міського бюджету. У мерії не виключають, що з часом до процесу фінансування можуть приєднатися і міжнародні інвестори. За попередніми прогнозами, перші картки запрацюють в місті вже восени. Перш за все, їх вручать сім'ям загиблих учасників АТО. Згідно з рішенням міськради від 2 грудня 2016 р., вони мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Безкоштовно отримати картки також зможуть і близько 400 тис. городян пільгових категорій. Точна вартість квитка буде визначена після проведення необхідних тендерів. За попередніми підрахунками, його ціна складе близько 70-100 грн.

За словами в. о. заступника міського голови Яники Мірило, у Дніпрі електронний квиток буде виконувати також функції картки городянина і буде надавати доступ до електронної медичної картки, черг у Центрах надання адміністративних послуг та лікарнях.

Дизайн електронного квитка днипряне обирали самостійно. За підсумками голосування, картка буде оздоблена петриківським розписом. За такий стиль проголосували 2 тис. днипрян.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла закон про електронному квитку 17 січня. За нього проголосували 265 депутатів. Команда Дніпровської мерії активно сприяла просуванню цієї законодавчої ініціативи. За оцінкою міністра інфраструктури Володимира Омеляна, до впровадження е-квитка найбільше готові Дніпро і Львів.