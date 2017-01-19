Honda відкликає майже 400 тисяч авто через подушки безпеки

Японський автоконцерн Honda оголосив про відкликання 370 тисяч своїх автомобілів 16 марок, повідомляє Прайм з посиланням на заяву, подану в міністерство транспорту Японії.

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"Відкликанню підлягають моделі Fit, Civic Ferio, Stream і ще 13 моделей через проблеми з подушками безпеки компанії Takata. Ці подушки безпеки при аварії вибухають, а деталі можуть поранити водія і пасажира, відомо кілька випадків з летальним результатом", - йдеться в повідомленні.

Відкликанню підлягають моделі, випущені в період з серпня 2000 по грудень 2012 року.

За даними телекомпанії NHK, 20 японських автокомпаній відкликали через проблеми з подушками безпеки Takata 17,7 мільйонів автомобілів.