Україна перевозитиме небезпечні вантажі за стандартами Євросоюзу
Рада ратифікувала зміни до угоди про підвищення безпеки автомобільних перевезень небезпечних вантажів.
Верховна Рада ратифікувала протокол про внесення змін до європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, які передбачають підвищення безпеки таких перевезень автомобільним транспортом відповідно з міжнародними нормами та стандартами Європейського Союзу.
Читайте такожУ Представництві ЄС пояснили, чому Євросоюз не визнає українські сертифікати якості
За ухвалення законопроекту №0124 «Про приєднання до протоколу про внесення поправок до пункту а) частини першої статті 1 та частини першої та пункту b) частини третьої статті 14 європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів» за основу і в цілому проголосували 234 народних депутати при необхідному мінімумі 226 голосів.
Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, заступник міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва повідомила, що розроблений Міністерством внутрішніх справ зазначений документ спрямований на покращення та гармонізацію національного законодавства у сфері перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом із нормами Європейського Союзу, а також з метою підвищення рівня безпеки таких перевезень.
Вона додала, що цей документ погоджено з низкою міністерств, зокрема з Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ і Мінекономрозвитку.
«Україна ще в 2000 році приєдналася до цієї європейської угоди, і ухвалення зазначеного протоколу про внесення поправок означатиме, що Україна дає згоду на обов'язкове узгодження цих поправок, а реалізація акту забезпечить здійснення з боку України внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності поправок», - сказала Дєєва.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, цю європейську угоду про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів було укладено в Женеві (Швейцарія) 30 вересня 1957 року.
Як повідомляв УНІАН, зазначений законопроект було внесено до Верховної Ради президентом України Петром Порошенком 13 грудня 2016 року.
17 січня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільним, залізничним і річковим транспортом відповідно з міжнародними нормами Європейського Союзу.
Наприкінці вересня 2016 року Європейський Союз повідомив про готовність надати Україні технічну допомогу в рамках проекту Twinning «Підтримка у підвищенні безпеки перевезення небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні» для адаптації законодавства України у сфері перевезення таких вантажів до відповідних стандартів ЄС.