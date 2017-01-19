"Укрзалізниця" купить одразу 3 тисячі вантажних вагонів

Дарницький вагоноремонтний завод оголосив 8 тендерів на поставку 3 тисяч вантажних вагонів, повідомляє Новое время.

"Сумарна очікувана вартість рухомого складу становить 2,999 мільярда гривень з ПДВ", - йдеться у повідомленні в системі державних закупівель Prozorro.

Тендери оголошено 18 січня. Термін подачі заявок від зацікавлених закінчується 20-21 лютого.

ДВРЗ оголосив чотири лоти на закупівлю по 250 піввагонів, а також чотири - на закупівлю по 500 піввагонів.

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У документації йдеться, що вантажопідйомність піввагонів повинна становити не менше 70 тонн, максимальна швидкість пересування - 120 км / год, обсяг кузова - 76-85 кубометрів.

Поставити вагони повинні в першому півріччі поточного року, а вироблені вони мають бути також в 2017.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця планує купити у 2017 році 4 міжрегіональні потяги, 6 дизелів, 50 пасажирських вагонів, 9 тисяч вантажних і 12 тепловозів