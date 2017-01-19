Суд залишив без розгляду позов "Сбербанку" про стягнення з "Укрзалізниці" $55 мільйонів

Господарський суд Києва залишив без розгляду позов дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні - "Ощадбанку" - про стягнення з публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" 54,95 мільйона доларів за кредитним договором.

Про це повідомляється у рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами суду, банк вимагає стягнути з "Укрзалізниці" 54,95 мільйона доларів у зв'язку з неналежним виконанням кредитного договору. Розглянувши цей позов, суд прийняв рішення повернути банку дану заяву з прикріпленими до нього документами без розгляду, у зв'язку з тим, що вони не містять належних доказів надіслання "Укрзалізниці" копії даної позовної заяви і пов'язаних з ним документів.

"Зазначені обставини є істотними, оскільки нормами статті 59 Господарського процесуального кодексу України передбачено право відповідача після отримання рішення про порушення провадження у справі надіслати до суду відзив на позовну заяву, тоді як у даному випадку відповідач позбавляється можливості підготувати обґрунтовані заперечення на позовну заяву з урахуванням усіх обставин, на які посилається позивач і представлених ним доказів", - сказано в рішенні суду.

При цьому наголошується, що після усунення допущеного порушення "Сбербанк" має право повторно звернутися з позовом до суду.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року "Укрзалізниця" і державний "Укргазбанк" підписали договір, що передбачає надання компанії кредиту в розмірі 4 мільярдів гривень терміном на 5 років.

Залучення кредиту від "Укргазбанку" є одним з етапів реалізації програми реструктуризації місцевого боргу "Укрзалізниці", яку члени правління компанії презентували 22 листопада 2016 року в Лондоні під час зустрічі з утримувачами євробондів компанії.

Станом на початок 2016 року кредитний портфель компанії, 85% якого номіновано в іноземній валюті, становив 46,9 мільярда гривень, що на 11,5% менше показника за станом на кінець року – на 20 грудня її розмір скоротився до 41,5 мільярда гривень.

20 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон про введення мораторію на примусове стягнення понад 4 мільярдів гривень коштів з рахунків "Укрзалізниця" за борги її регіональної філії "Донецька залізниця", майно якого знаходиться на території проведення АТО.

Довідка УНІАН. Дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним із найбільших за обсягом активів. 100% акцій банку належать "Сбербанк Росії" (Російська Федерація). У листопаді 2015 року банк змінив назву на "Ощадбанк".