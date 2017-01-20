Мінекономрозвитку не володіє "знаннями та вміннями" для управління "Укрзалізницею" - Омелян

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не має "знань та вмінь" для управління акціонерною компанією "Укрзалізниця", яка за рішенням уряду вийшла з-під контролю Міністерства інфраструктури.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"У цього відомства відсутні для цього знання і вміння, а присутня тільки велике бажання. Експеримент з неформальними діями над "Укрзалізницею" вже дуже дорого обійшовся державі", - написав міністр зазначивши, що висновок "Укразалізниці" з-під контролю Мінінфраструктури - це не перехід контролю над компанією від однієї партії до іншої, а питання реформи - бути їй чи ні.

Крім того, Омелян повідомив, що на номінаційному комітеті з призначенням глави "Укразилзныци" голосував проти Войцеха Балчуна.

"Я не вірив, що людина, яка покинула роботу заради музики, готовий повернутися повноцінно в виснажливий світ бізнесу. Але, я був один проти всіх і для мене принципи незалежного обрання були важливіше власного передчуття. На жаль, я не помилився і протягом першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго", - зазначив він.

При цьому Омелян повідомив, що він неодноразово звертався до вищого керівництва держави з пропозицією заслухати звіт про реальний стан справ в компанії.

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"Звертався неодноразово усно, потім письмово. Як підсумок, спочатку Кабмін фактично паралізував роботу наглядової ради. Далі - держсекретар для приборкання норовливого Омеляна. А 18 січня Мінекономрозвитку в стилі легкого анбандлинга Укртрансгаз-2016 вніс пропозицію змінити статут і перепідпорядкувати УЗ собі", - написав Омелян.

Крім того, міністр додав, що "у Омеляна немає амбіцій бути єдиним реформатором "Укрзалізниці", а його головна мета - бути успішним міністром реформаторського уряду сучасної України".

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши його безпосередньо уряду. У свою чергу голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в мережі Facebook привітав це рішення уряду.

"Ми вітаємо будь-які кроки, спрямовані на підвищення ефективності функціонування компанії. Особливо в період створення нового змісту та якості публічного акціонерного товариства. Правління компанії буде послідовно реалізовувати стратегію реформ, визначену урядом як акціонером товариства", - зазначив Балчун.