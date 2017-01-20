Україна і Великобританія розширять співпрацю у сфері авіабудування
Можливості поглиблення співпраці обговорили керівництво держконцерну та міністр оборони Великобританії Майкл Феллон.
Україна і Великобританія розширять військово-технічна співпраця у сфері авіабудування.
Як повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", можливості поглиблення співпраці обговорили керівництво держконцерну і міністр оборони Великобританії Майкл Феллон сьогодні, 20 січня, в ході огляду літака Ан-132D на території держпідприємства "Антонов".
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"Я мав можливість особисто переконатися в міцних економічних і торговельних зв'язках між "Антоновим" і британськими компаніями. Це особливі відносини, які ми сподіваємося поглибити в той час, коли наша країна виходить на новий рівень. Ми рішуче підтримуємо наших українських друзів", - цитує прес-служба міністра оборони Великобританії.
Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник авіатехніки, що входить до складу "Укроборонпрому", 20 грудня представило перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132. Виробництво першого зразка Ан-132 стартувало у вересні 2015 року.
При цьому "Антонов" підписав низку угод з Саудівської Аравією про постачання даних літаків з 2017 року, а також про спільне проектуванні і виробництві авіаційного заводу на її території, де заплановано серійне виробництво Ан-132. За даними "Антонова", Саудівська Аравія готова закупити 80 літаків.