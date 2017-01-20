Мінінфраструктури саботувало і блокувало рішення керівництва "Укрзалізниці" - Балчун

Міністерство інфраструктури саботувало і блокувала рішення керівництва акціонерної компанії "Укрзалізниця".

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив глава компанії Войцех Балчун.

"Публічна полеміка в стилі "сам дурень" для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати заради реформи однією з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій в принизливому тоні. З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на високому міністерському рівні. Сьогодні речі названі своїми іменами", - написав Балчун.

За його словами, всі звинувачення керівництва компанії у відсутності результату безпідставні, а успіхи стали можливі завдяки підтримці з боку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Все, що до цього дня вдалося зробити в компанії (а позитивних змін не бачить тільки сліпий), стало можливим тільки завдяки особистій підтримці прем'єра Гройсмана. Справи і результат говорять самі за себе", - зазначив Балчун, додавши: "Залишимо інфантильні реакції без коментарів".

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши її безпосередньо уряду. Голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в мережі Facebook привітав дане рішення.

Разом з тим міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав дивним рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про перепідпорядкування "Укрзалізниці", зазначивши, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке фактично отримало контроль над компанією замість Міністерства інфраструктури, не має "знаннями та вміннями" для управління "Укрзалізницею".