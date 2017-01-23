Австралія планує автоматизувати перевірку паспортів в аеропортах

Прикордонний контроль у тому вигляді, в якому він існує зараз, буде замінений на автоматичне розпізнавання обличчя і відбитків пальців, пише Медуза з посиланням на Sydney Morning Herald.

Передбачається, що встановлення особи людини, яка в'їжджає в Австралію з-за кордону, буде відбуватися автоматично, без втручання людини, та не займе зайвого часу. Конкретних технологічних рішень у прикордонних служб Австралії поки немає — проект знаходиться на стадії розміщення держконтрактів.

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Перші тестові системи розпізнавання особи без пред'явлення паспорта повинні, згідно з урядовим планом, запрацювати в аеропорту Канберри вже в липні 2017 року, а до початку 2020 року 90 відсотків пасажирів будуть проходити прикордонний контроль автоматично. Реформа проводиться в рамках програми щодо спрощення перевірки документів під назвою The Seamless Traveller.

Раніше міністр міграції Пітер Даттон заявляв, що нові технології в галузі прикордонного контролю дозволять прикордонникам сконцентруватися на відстеженні людей, що викликають підозру.