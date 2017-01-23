Авіакомпанія United Airlines призупинила внутрішні польоти через комп'ютерний збій
Авіакомпанія United Airlines призупинила польоти своїх літаків, які виконують рейси усередині країни через комп'ютерний збій.
Про це йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США, пише NBC News.
Сама авіакомпанія зазначає, що працює над вирішенням проблеми.
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«Зупинка польотів на внутрішніх лініях викликана збоєм в IT інфраструктурі. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми, приносимо вибачення за незручності», — йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter.
A ground stop is in place for domestic flights due to IT an issue. We're working on a resolution. We apologize for the незручності.— United (@united) January 23, 2017
Нагадаємо, в серпні минулого року американська авіакомпанія Delta попередила, що скасування і затримки рейсів через неполадки в комп'ютерній системі можуть продовжитися.