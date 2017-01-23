Авіакомпанія United Airlines призупинила внутрішні польоти через комп'ютерний збій

04:05, 23 січня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Авіакомпанія United Airlines призупинила польоти своїх літаків, які виконують рейси усередині країни через комп'ютерний збій.

REUTERS

Про це йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США, пише NBC News.

Сама авіакомпанія зазначає, що працює над вирішенням проблеми.

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«Зупинка польотів на внутрішніх лініях викликана збоєм в IT інфраструктурі. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми, приносимо вибачення за незручності», — йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter.

Нагадаємо, в серпні минулого року американська авіакомпанія Delta попередила, що скасування і затримки рейсів через неполадки в комп'ютерній системі можуть продовжитися.

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Теги: #United Airlines