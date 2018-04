Авіакомпанія United Airlines призупинила внутрішні польоти через комп'ютерний збій

Про це йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США, пише NBC News.

Сама авіакомпанія зазначає, що працює над вирішенням проблеми.

«Зупинка польотів на внутрішніх лініях викликана збоєм в IT інфраструктурі. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми, приносимо вибачення за незручності», — йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter.

A ground stop is in place for domestic flights due to IT an issue. We're working on a resolution. We apologize for the незручності.