Витрати Київського метрополітену на електроенергію збільшаться майже в 3 рази

Витрати комунального підприємства "Київський метрополітен" на оплату електроенергії, згідно з фінансовим планом компанії на 2017 рік, поточного року збільшаться в 2,8 рази порівняно з 2016 роком – до 607,9 мільйона гривень.

Про це повідомила прес-служба підприємства у відповідь на запит УНІАН.

"Витрати на електроенергію в 2016 році становили 220,1 мільйона гривень... Проектом фінансового плану підприємства на 2017 рік передбачено споживання електроенергії на суму 607,9 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в 2016 році компанія збільшила витрати на електроенергію порівняно з 2015 роком на 60,3% – до 220,1 мільйона гривень.

За інформацією компанії, на сьогоднішній день частка витрат на електроенергію в загальному балансі витрат компанії становить 27%.

За даними прес-служби, у 2016 році для компанії використовувалися наступні тарифи на електроенергію (з ПДВ): з 1 січня – 78,9 копійки/кВт-год, з 1 березня – 99 копійок/кВт-год, з 1 вересня – 1,29 гривні/кВт-год. Прогнозний тариф для компанії на 2017 рік закладається в 2 рази більше останнього значення – 2,7 гривні/кВт-год.

Згідно з повідомленням, для скорочення витрат на електроенергію в 2017 році "Київський метрополітен" планує оптимізувати графік руху поїздів і режим живлення контактної мережі для роботи поїздів у непікові години, використовувати раціональні режими курсування поїздів, виконувати щодобовий автоматизований облік електроенергії, використовувати енергоощадні освітлювальні прилади, модернізувати вагони для впровадження асинхронного тягового приводу і регулювати роботу систем опалення залежно від погодних умов.

"Очікуваний економічний ефект від впровадження вищезазначених заходів у 2017 році складе 10,7 мільйона гривень (1,8% від прогнозованих витрат на електроенергію – УНІАН)", – повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Київський метрополітен в першому півріччі 2016 року отримав 31,2 мільйона гривень чистого прибутку проти 153,8 мільйона гривень чистого збитку за аналогічний період 2015 року. Пасажиропотік Київського метрополітену в І півріччі становив 236 мільйонів осіб.

За підсумками 2015 року Київський метрополітен скоротив чистий збиток порівняно з 2014 роком в 4,7 рази – до 119 мільйонів гривень з 564,2 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких складає близько 69 кілометрів. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.