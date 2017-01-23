Небо над Донбасом виділили в окрему військово-повітряну зону

Про це йдеться в указі глави держави №12 від 23 січня, текст якого розміщено на його сайті.

Зміни внесено в указ президента від 5 лютого 2016 року № 39, яким встановлювалося, що повітряний простір України поділяється на три військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район.

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Нова редакція п'ятого пункту указу тепер викладена таким чином: "Повітряний простір України поділяється на чотири військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район, межами яких є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону України на суші, морі, річках, озерах, інших водоймах та по прямих лініях між визначеними географічними точками з урахуванням повітряного простору над тимчасово окупованою територією України".

Також сказано, що військово-повітряні зони є зонами відповідальності повітряних командувань "Захід", "Центр", "Схід" та "Південь".

Крім того, цим указом визначаються координати чотирьох військово-повітряних зон.

Зокрема, указом створено військово-повітряну зону "Схід", яка включає окуповану територію Донбасу. Ця повітряна зона проходить "по зовнішній межі прибережних морських вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до найближчої точки державного кордону України з Російською Федерацією на суші, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією до географічної точки 51°14'55" північної широти та 34°28'40" східної довготи".

Раніше в указі президента позначалися лише три військово-повітряні зоні - "Південь", "Центр" та "Захід" та окремий військово-повітряний район.