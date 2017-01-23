Київський метрополітен в 2016 році отримав понад 76 мільйонів прибутку

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2016 році отримало 76,1 мільйона гривень чистого прибутку проти 119 мільйонів гривень чистого збитку в 2015 році. Про це сказано у відповіді підприємства на запит УНІАН.

Зокрема, за минулий рік дохід столичного метрополітену зріс порівняно з 2015 роком на 15,2% - до 2,09 мільярда з 1,81 мільярда гривень. При цьому витрати підприємства в минулому році склали 2,01 мільярда гривень, що на 4,2% більше, ніж у 2015 році.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року Київський метрополітен скоротив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком в 4,7 рази - до 119 мільйонів гривень з 564,2 мільйона гривень.

У 2015 році метрополітен перевіз понад 485 мільйонів пасажирів, що на 18,2 мільйона менше, ніж у 2014 році.

Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких складає близько 69 кілометрів. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.