"Укрзалізниця" прокоментувала скарги на платну послугу зарядки телефонів і ноутбуків

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» вивчає доцільність надання пасажирам на залізничних вокзалах усіх видів платних послуг, в тому числі послуги зарядки мобільних пристроїв. Про це йдеться у відповіді «Укрзалізниці» на запит УНІАН.

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Так, у прес-службі компанії повідомили, що на вокзалах регіональних філій «Укрзалізниці» для комфортного перебування пасажирів надаються різні послуги, в тому числі і послуга зарядки мобільних пристроїв (телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), «за яку стягувалися кошти» .

«З метою поліпшення надання послуг на залізничному транспорті та уникнення при цьому нарікань від пасажирів, на сьогодні переглядаються всі види послуг, що надаються», - повідомили в «Укрзалізниці».

При цьому в компанії не уточнили методику розрахунку вартості даної платної послуги.

Як повідомляв УНІАН, раніше пасажир повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook про те, що в платному залі очікування, послуга перебування в якому коштує 10 грн, зарядка телефона і ноутбука коштує 4,5 грн і 6 грн відповідно.

За його словами, "Укрзалізниця" необґрунтовано завищила ціни на такі послуги, які могли бути безкоштовними, оскільки компанія вже стягує кошти за перебування в залі очікування. Згідно з розрахунками пасажира, при тому що зарядка телефону в середньому споживає 5 ват електроенергії на годину, а "Укрзалізниця" купує електроенергію за 1,2-1,5 грн за 1 кіловат (тобто 1000 ват), за 4,5 грн телефон можна заряджати мінімум 600 годин/25 днів/майже 1 місяць.