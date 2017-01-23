Не витримали холодів: у пікові січневі морози зламалися 10 швидкісних потягів

Про це сказано у відповіді «Укрзалізниці» на запит УНІАН.

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Зокрема, у період рясних снігопадів із 6 до 8 січня по Україні затрималися від 20 хвилин до кількох годин такі поїзди: №743 Дарниця - Трускавець, №744 Трускавець – Дарниця, №705 Київ – Перемишль, №747 Дарниця – Львів, №732 Київ – Запоріжжя, №720 Вінниця – Харків, №722 Київ – Харків, №764 Одеса – Дарниця, №739 Кривий Ріг – Київ, №712 Київ – Костянтинівка.

При цьому в компанії підкреслюють, що, на відміну від інших видів транспорту та роботи дорожніх служб, «Укрзалізниця» не скасувала жодного поїзда й, незважаючи на негоду, доставила всіх пасажирів до кінцевих станцій.

Серед основних причин затримок швидкісних поїздів у компанії назвали обрив контактної мережі та пошкодження струмоприймачів поїзда; налипання снігу й обледеніння, що призвело до збоїв у роботі обладнання управління рухом (систем сигналізації та автоматичного блокування); а також налипання снігу та обледеніння фільтрів повітрозбірників систем охолодження обладнання й на підвагонному обладнанні, що призводило до необхідності зупинок для їх очищення або курсування зі зменшеною швидкістю.

«По кожному випадку затримки поїзда проводяться службові розслідування та вживаються заходи для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому», - підкреслили в прес-службі.

Також зазначається, що компенсація за запізнення поїзда до пункту призначення законодавчими актами й нормативно-правовими документами не передбачена.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили про надходження 21 скарги пасажирів на адресу перевізника на недотримання температурного режиму в поїздах, що курсували в період із 29 грудня 2016 року до 10 січня 2017 року.

«Більшість скарг - на поїзди приписки Одеської залізниці. Причому скаржилися не лише на низьку температуру, але й 7 скарг на спеку у вагонах. Але враховуючи загальну кількість перевезених пасажирів - понад 2 млн осіб, кількість скарг незначна», - зазначається у відповіді на запит агентства.

Основними причинами недотримання температурного режиму в поїздах "Укрзалізниця" назвала вихід із ладу системи опалення вагонів, невиконання посадових обов'язків працівниками, відповідальними за підготовку вагонів до рейсу, а також неякісну підготовку вагонів до пікових зимових перевезень.

У прес-службі також повідомили, що у зв'язку з виявленими порушеннями «Укрзалізниця» звільнила чотирьох працівників і оголосила догани шістьом, не уточнивши посад цих працівників.

Для мінімізації випадків виникнення таких несправностей компанія аналізує всі випадки виходу з ладу систем опалення поїздів, здійснює раптові перевірки санітарно-технічного стану вагонів, а також проводить додаткові інструктажі з працівниками щодо експлуатації опалювальних установок вагонів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з погіршенням погодних умов на початку січня цього року було обмежено рух автотранспорту в західних та південних областях.

Через негоду багато поїздів курсували із запізненнями, а деякі з них ламалися на шляху слідування. Це не перші випадки поломок поїздів. Так, після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 років.

У лютому 2014 року всі десять поїздів Hyundai були зняті з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів було виявлено тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзди на маршрути протягом 3-4 місяців після усунення поломок.