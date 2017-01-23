Російський "АвтоВАЗ" припинив поставки автомобілів до України - ЗМІ

Російський «АвтоВАЗ» припинив постачання автомобілів до України. Про це CarDiagram повідомили відразу кілька джерел на вітчизняному авторинку. За їх даними, поставок не було з осені минулого року.

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Сьогодні в наявності у дилерів залишилося всього дві моделі – позашляховик «Нива» та універсал «Ларгус». Що ж стосується «Гранти» і «Калини», то їх немає в продажу з 2016-го, зазначають у виданні.

Lada Granta, один з найдешевших автомобілів в Україні, зникла з продажу ще в листопаді минулого року. З тих пір поставки автомобілів українським дистриб'юторам «АвтоВАЗ» так і не відновив.

Одне з джерел видання стверджує, що «АвтоВАЗ» ще не прийняв остаточного рішення, чи відвантажувати автомобілі до України. Представники російського автовиробника ніяк не можуть визначитися з ціновою політикою.

Останнім часом «Лада» програвала цінову битву тому ж ЗАЗу, про що свідчить статистика продажів за 2016 рік. А вартість деяких моделей і зовсім була на рівні європейських іномарок.

З 2016 року Україна ввела спеціальне мито на російські автомобілі. Для «АвтоВАЗу» спеціальна ставка імпортного мита становить 14,57%.

До того ж з минулого року між Україною і Росією більше не діє зона вільної торгівлі. Тому російські машини оподатковуються 10-відсотковим податком. Тобто фактично імпортер «Лади» в Україні з 2016 року має заплатити у вигляді податків близько чверті від вартості автомобіля.