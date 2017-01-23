На українсько-польському кордоні в чергах скупчилося 480 автомобілів - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

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Зокрема, в пунктах пропуску «Ягодин авто» своє черги очікують 280 одиниць автотранспорту, «Краковець» – 80 (додаткова смуга - 60), «Устилуг» - 50, «Рава-Руська» - 40 та «Угринів» - 30.

На пропускних пунктах на кордоні зі Словаччиною та Румунією черг не зафіксовано.