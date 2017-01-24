Наслідки "дизельного скандалу": Volkswagen заплатить автодилерам у США $1,2 мільярда

У Сполучених Штатах окружний суддя Чарльз Брейєр схвалив угоду про виплату автомобільним концерном Volkswagen $1,2 млрд дилерам компанії за збитки, яких ті зазнали через "дизельний скандал", повідомляє агентство Рейтер у вівторок.

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Компенсацію в розмірі $1,85 млн протягом найближчих 18 місяців отримає кожен з 652 дилерів Volkswagen в США.

Нагадаємо, що автовиробника звинувачують у США в тому, що компанія оснащувала свої дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин в атмосферу. Влада країни зобов'язала Volkswagen відкликати 482 тисячі легкових машин брендів Volkswagen і Audi, які були продані на території країни в період з 2009 по 2015 роки.

За оцінками Reuters, Volkswagen в цілому погодився виплатити до $22 млрд у зв'язку з допущеними в США порушеннями. Ця сума включає в себе витрати на переобладнання або викуп проданих у США автомобілів, компенсацію регулюючим органам, федеральній владі, представникам американських штатів, оплату послуг юристів.