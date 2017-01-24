Голова Одеської ОДА пообіцяв завершення ремонту траси Одеса-Рені вже у цьому році

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив сьогодні під час наради в місті Ізмаїлі, яка пройшла в рамках робочої поїздки до південних районів регіону.

У нараді взяв участь голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, а також представники керівництва районних центрів Ізмаїл, Болград, Рені і відповідних райдержадміністрацій.

Степанов наголосив, що найголовнішим завданням вважає завершення ремонту автодороги Одеса-Рені в 2017 році. Він зазначив, що хотів особисто проїхати трасою автомобілем, щоб вивчити її реальний стан.

«Дуже хотів сам побачити і відчути цю відому трасу, і впевнений, що ми закінчимо ремонт до кінця року», - заявив Степанов.

Він розраховує знайти необхідне для заміни дорожнього полотна фінансування. Зокрема, керівник ОДА вважає, що на зазначені цілі надійдуть гроші з держбюджету, а також кошти надпланових показників Одеської митниці.

Також під час робочого візиту Степанов заявив, що докладе максимум зусиль для будівництва міського палацу спорту в Ізмаїлі.

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«Ми зробимо все, аби 123 млн грн з місцевого бюджету і 41 млн грн з обласного бюджету розвитку пішли на фінансування значущих інфраструктурних проектів», - зазначив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня президент України Петро Порошенко під час представлення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова доручив прискоритибудівництво автомобільної дороги міжнародного значення М-15 Одеса-Болград-Рені.

Ремонт дорожнього покриття траси Одеса-Рені було розпочато навесні 2016 року. Раніше в уряді зазначили, що реконструкція траси дасть змогу збільшити пропускну спроможність транспортного трафіку в 2,5 раза і змінить логістику регіону.

Терміни завершення ремонту траси кілька разів переносилися. Зокрема, його планувалося завершити восени 2016 року.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, перевиконання планових щомісячних митних зборів та фонду регіонального розвитку.

7 жовтня 2016 р. президент України Петро Порошенко заявив під час робочого візиту до Одеської області про виділення додатково 54 млн грн на ремонт дороги Одеса–Рені.

Довідка УНІАН. Довжина відтинку Одеса-Рені - 295 км. Він включає в себе 49 мостів і з'єднує п'ять портів - Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський і порт Рені. Дорогу було побудовано в 1940-1950-х роках, за 60-70 років експлуатації вона давно вичерпала свій ресурс і гостро потребувала ремонту.

Автодорога М-15 - є трасою міжнародного значення на території України, починається в Одесі і закінчується на україно-румунському пропускному пункті Рені.