Міністр інфраструктури наполягає на поверненні контролю над "Укрзалізницею"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Міністр уточнив УНІАН, що дане рішення було прийнято на екстреному засіданні Кабміну з порушенням всіх формальних вимог регламенту проведення таких засідань. При цьому він зазначив, що голосував за це рішення, за умови направлення відповідного документа на попереднє узгодження Мінінфраструктури.

"Коли ми отримали всі документи - до речі, в Мінекономрозвитку їх теж не було; цікаве питання: хто готував цей документ? ми опрацювали документи і надали свої заперечення в одноденний термін... Я сподіваюся, що уряд розгляне це питання додатково і прийме зважене рішення. Адже насправді ідеологи цієї передачі переслідували єдину мету – приховати від громадськості відповіді на питання про реальний стан справ на "Укрзалізниці", - сказав Омелян, додавши, що передача "Укрзалізниці" в управління Мінекономрозвитку "тільки посилить кризу в компанії і не залишить шансу на її реформу".

Він зазначив, що на даний час це рішення про передачу компанії в управління Мінекономрозвитку поки не підписано прем'єр-міністром України, а в разі його підписання Мінінфраструктури має намір відстоювати свою позицію про незаконність передачі "Укрзалізниці" в судовому порядку.

"Якщо це розпорядження буде підписано, то це порушення закону, яке передбачає відповідальність. У будь-якому випадку, ми будемо публічно інформувати громадськість, що відбувається на "Укрзалізниці", будемо готуватися до судового позову і доводити в суді свою правоту", - повідомив Омелян.

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Він підкреслив, що передача "Укрзалізниці" в управління Мінекономрозвитку доцільна лише після виконання низки умов, зокрема створення незалежної наглядової ради компанії, очищення від корупції та створення нової моделі вертикально-холдингового управління.

"Насправді, це можна було зробити ще минулого року, якщо б у когось було бажання... І реформувати, і передати Мінекономрозвитку. Тут питання політичного бажання і волі", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши його безпосередньо уряду. У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав дивним рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про перепідпорядкування "Укрзалізниці", зазначивши, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке фактично отримало контроль над компанією замість Міністерства інфраструктури, не має "знаннями та вміннями" для управління "Укрзалізницею".

У свою чергу голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун вітав це рішення уряду і зазначив, що Міністерство інфраструктури саботувало і блокувала рішення правління компанії, а всі успіхи в галузі стали можливі завдяки підтримці з боку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.