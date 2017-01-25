Гройсман пояснив, чому Кабмін прийняв рішення про підпорядкування "Укрзалізниці" уряду

Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування державного оператора залізниць компанії "Укрзалізниця" безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуації перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Уряд прийняв рішення, і я його підпишу, - сказав Гройсман. - Я буду підтримувати розвиток "Укрзалізниці", буду підтримувати закупівлю нових вагонів, нових локомотивів, нових сервісів для пасажирів".

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши його безпосередньо уряду.

У свою чергу голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в мережі Facebook привітав це рішення уряду. "Ми вітаємо будь-які кроки, спрямовані на підвищення ефективності функціонування компанії. Особливо в період створення нового змісту та якості публічного акціонерного товариства. Правління компанії буде послідовно реалізовувати стратегію реформ, визначену урядом як акціонером товариства", - зазначив Балчун.