Балчун оцінив розмір збитків "Укрзалізниці" від корупції в компанії

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" оцінює збитки від корупційних схем на підприємстві в суму понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомив голова правління компанії Войцех Балчун на засіданні Кабінету міністрів.

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"Сума завданих збитків від корупційної діяльності оцінюється нами в більш ніж 1 мільярд гривень", - сказав він.

Також Балчун повідомив про економію на суму близько 500 мільйонів гривень завдяки проведеним торік тендерів через майданчик електронних держзакупівель Prozorro.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова компанії зазначав, що якщо вдасться обмежити масштаби корупції, то "Укрзалізниця" стане однією з найкращих і найбагатших фірм в Україні.