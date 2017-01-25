"Укрзалізниця" обіцяє поїзди до Австрії та Болгарії, а також безкоштовний Wi-Fi на всіх вокзалах

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" обіцяє поточному році забезпечити покриття всіх залізничних вокзалів країни Інтернетом за бездротовою технологією Wi-Fi.

Про це повідомив глава правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на засіданні Кабінету міністрів.

"Будемо розвивати пасажирське сполучення, встановлювати квиткові термінали на вокзалах, хочемо встановити на всіх вокзалах безкоштовний Wi-Fi, оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього", які матимуть світові стандарти", - повідомив Балчун.

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Крім того, за його словами, компанія має намір цього року купити 50 пасажирських вагонів.

"Також ми хочемо збільшити прибутковість пасажирських поїздів і запустити повідомлення з Польщею, Австрією і Болгарією", - додав він.

Балчун також повідомив про прийняття 24 січня рішення про виділення з компанії філії UZ Cargo і створення філії UZ Cargo International, який буде допомагати розвивати міжнародну діяльність компанії.

"Також на порядку денному створення власного експедитора – "УЗ Форвардінг", тому що, на жаль, у цій сфері "Укрзалізниця" повністю віддала свій ринок приватним компаніям", - додав глава компанії.

Як повідомляв УНІАН, Інтернет за технологією Wi-Fi зараз є в усіх швидкісних поїздах "Укрзалізниці". Раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на поїзди.

У листопаді 2016 року «Укрзалізниця» запустила мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків. Ця універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.

Загалом, у планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.

Крім того, для уникнення корупційних ризиків керівництво «Укрзалізниці» хоче вдосконалити сервіс продажу квитків, зокрема, шляхом впровадження його мобільної версії, терміналів самообслуговування та створення єдиного транспортного порталу - онлайн-вікна.