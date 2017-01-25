Омелян розкритикував керівництво "Укрзалізниці": боротьба з корупцією не відбувається

Корпоратизація державної акціонерної компанії «Укрзалізниця» зупинилася, а боротьба з корупцією не відбувається, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян перед засіданням уряду в середу.

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«Ми бачимо, що реформа не відбувається. Ми бачимо, що корпоратизацію зупинено. Ми бачимо, що економічні показники погіршуються, ситуація з корупцією не покращується», - сказав міністр журналістам.

При цьому Омелян підкреслив, що Мінінфраструктури активно співпрацює з правоохоронними органами в рамках боротьби з корупцією в «Укрзалізниці».

«У нас змінюються обличчя на потоках, але я бачу, що цей потік не вичерпується. Я бачу чітко, що навіть задекларована на сьогодні керівником «Укрзалізниці" (Войцехом - УНІАН) Балчуном економія 7 млрд грн, яка мала бути за рахунок зниження корупційного ресурсу - насправді не дає ніякого результату. І ці показники - це також відвертий блеф і підтасування звітності, коли ми маємо маніпуляцію цифрами, коли ми мали збитки в 2015 році в 16 млрд грн, а за підсумками 2016 року - прибуток 300 млн грн», - зазначив міністр.

У ході засідання уряду Омелян також заявив, що кадрова політика керівництва «Укрзалізниці» викликає питання, оскільки на відповідальні посади призначаються кандидати з неоднозначною репутацією. Крім того, міністр акцентував увагу на значному скороченні в 2016 році обсягів вантажоперевезень та транзиту, а також передав інформацію про нібито зловживання в державній компанії прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. В свою чергу, глава уряду висловив готовність направити надану інформацію в Національне антикорупційне бюро, проте підтримав чинне керівництво «Укрзалізниці».

«Ви весь цей час приховували цю інформацію від громадськості?», - звернувся Гройсман до Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман на засіданні уряду 25 січня заявив, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підпорядкування державного оператора залізниць компанії «Укрзалізниця» безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі.