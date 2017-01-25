Балчун обіцяє збільшити інвестиції в інфраструктуру "Укрзалізниці" в 4,5 раза

Про це повідомив голова правління компанії Войцех Балчун, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів.

Читайте також"Укрзалізниця" обіцяє поїзди до Австрії та Болгарії, а також безкоштовний Wi-Fi на всіх вокзалах

«Інвестиції в 2017 році в рухомий склад та інфраструктуру ми плануємо на рівні 27,5 млрд грн, що в 4,5 разу більше, ніж у 2016 році... Передбачаємо, що цей рік буде прибутковим, попри такі інвестиції, і якщо ми виконаємо цю інвестпрограму, то направимо 13 млрд грн на закупівлю у вітчизняних товаровиробників, а це створення або збереження 10 тис. робочих місць», - сказав Балчун.

За його словами, з цієї суми на ремонт рухомого складу компанія спрямує близько 9 млрд грн, закупить або виробить на власних заводах більш як 9 тис. вантажних вагонів, відремонтує і модернізує 33 тис. вантажних вагонів, придбає 50 пасажирських вагонів.

Також Балчун повідомив про збільшення заповнюваності швидкісних поїздів у 2016 році порівняно з 2015 роком до 68% до 54%.

«Також плануємо оновлення логотипу і делікатний ребрендинг», - додав глава «Укрзалізниці».

Читайте такожОмелян розкритикував керівництво "Укрзалізниці": боротьба з корупцією не відбувається

Крім того, Балчун повідомив про намір у другому кварталі цього року завершити переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за кредитом на 150 млн дол. для купівлі 5890 вантажних піввагонів.

Також він зазначив, що в 2016 році компанія придбала і виробила 1020 вантажних вагонів, збільшила обсяги модернізації та ремонту залізничних колій порівняно з 2015 роком у 4,5 разу – до 213,6 км, а також провела модернізацію ділянки Комиш-Зоря – Волноваха, що дало змогу збільшити його пропускну спроможність до 27 пар поїздів на добу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України повідомив про наміри в 2017 році реалізувати план масштабної модернізації «Укрзалізниці» і закупити близько 9 тис. вагонів – пасажирських і вантажних, включаючи 70 пасажирських вагонів.

29 листопада 2016 року правління «Укрзалізниці» затвердило стратегію оновлення рухомого складу компанії до 2021 року, яка передбачає закупівлю і ремонт 96 тис. одиниць рухомого складу за 108 млрд грн.