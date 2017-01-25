Результати експерименту: митниці за рік спрямували на будівництво доріг 2,2 мільярда

Українські митниці-учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів у 2016 році спрямували на будівництво доріг у своїх областях 2,2 млрд грн.

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Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

«За результатами 2016 року на ремонт доріг спрямовано 2,2 млрд грн», - сказав він.

За його словами, зокрема, Львівська митниця в 2016 році спрямувала на ремонт доріг 870 млн грн, Київська міська митниця - 597 млн грн, Одеська митниця - 368 млн грн, Чернівецька - 316 млн грн, Волинська митниця - 112 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг у областях України, було продовжено на 2017 рік.