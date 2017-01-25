Балчун: "Укрзалізниця" за міжнародними стандартами звітності отримала 6 мільярдів збитку

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" у зв'язку з переходом у 2017 році на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) з українських стандартів планує за підсумками року отримати понад 15 млн грн чистого прибутку.

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Як повідомив голова правління компанії Войцех Балчун, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів, у 2016 році компанія звітувала за українськими стандартами бухгалтерської звітності (УСБУ), а з 2017 року переходить на міжнародні, згідно з якими, компанія планує цього року отримати 15 млн грн прибутку, або більше 6 млрд грн - за УСБУ.

За даними глави «Укрзалізниці», за українськими стандартами звітності, компанія в минулому році отримала 303 млн грн прибутку, тоді як за міжнародними стандартами компанія оцінює 2016 рік з отриманням збитків у розмірі близько 6 млрд грн, а 2015 рік - зі збитками в розмірі понад 15 млрд грн.

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"2016 рік був специфічний для нас, оскільки я і правління фактично відповідаємо за половину року ... Ми розпочали кадрові зміни на всіх рівнях фірми, хоча з цим ми мали великі проблеми, оскільки багато місяців кадрові призначення були заблоковані. Наприкінці року оголосили конкурс з відбору очільників залізниць, який триває зараз», - підкреслив голова правління компанії.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитком 16 млрд грн, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становила 303 млн грн.