Зростання тарифів УЗ на 15% призвело до зменшення вантажоперевезень на 30% - Омелян

Про це в середу на засіданні уряду заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише comments.ua.

«Вихід в «плюс» «УЗ» за результатами 2016 року обумовлений простою цифрою. Це не реформаторські досягнення. Це збільшення тарифів на 15%, що згенерувало для компанії 3,8 млрд. грн. На тлі того, що в 2015 році був збиток 600 млн., в 2016 вийшли в плюс 300 млн., незрозуміло, куди поділися 3 млрд.», - заявив міністр.

При цьому Омелян зазначив, що в 2016 році, коли тарифи були підняті на 15%, обсяг вантажоперевезень знизився на 30%.

Міністр також звернув увагу на закупівлі підприємства, які складно пояснити.

«Для мене було дивним розміщення замовлення «УЗ» на Дарницький завод на 3 млрд грн., коли у підприємства є власні три заводи, на яких воно може виготовляти вагони, просто купивши метал і колісні пари. Нічого цього не зроблено. Замість цього ми замовляємо у приватного сектора», - підкреслив міністр.

Крім того, він зазначив, що лише в судових позовах підприємство в 2016 році втратило 2 млрд. грн., а втрати від використання різних схем на підприємстві склали 1 млрд. грн.

Критиці піддалася і міжнародна діяльність «Укрзалізниці».

«Через безглузді дії «УЗ» втратила кредит KFW на 60 млн. євро. Кожна кредитна лінія підписується з болем і величезними перешкодами», - заявив Омелян.

Нагадаємо, Володимир Омелян не в перший раз критикує главу «УЗ» Войцеха Балчуна. За його словами, прибуток у 300 млн – це скромний прибуток для такого великого підприємства. Для порівняння - доходи за 2016 рік аеропорту «Бориспіль» склали 1,5 млрд грн.

Міністр неодноразово виступав проти підвищення тарифів «Укрзалізницею». Також Омелян зізнався, що з самого початку був проти призначення Войцеха Балчуна главою «УЗ».