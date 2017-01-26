Через сходження з рейок зерновозів в Черкаській області затримуються 10 пасажирських поїздів

11:19, 26 січня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Фахівці "Укрзалізниці" зараз з'ясовують, які порушення експлуатаційної технології допустило підприємство - власник колії на власній під'їзній залізничній гілці.

фото: УНІАН

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" повідомила про затримки в дорозі до трьох годин 10 пасажирських поїздів через сходження семи вагонів-зерновозів, що сталося вранці 26 січня на під'їзній колії приватного підприємства "АДМ Кам'янський елеватор".

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Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", інцидент стався сьогодні о 4:25 на станції Кам'янка регіонального філіалу компанії «Одеська залізниця», коли з під'їзного шляху "АДМ Кам'янський елеватор" десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця.

"В результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори разом з жорстким поперечним з'єднанням і перекрили головні шляхи. Фахівці "Укрзалізниці" зараз з'ясовують, які порушення експлуатаційної технології допустило підприємство - власник колії на власній під'їзній залізничній гілці", - повідомили в "Укрзалізниці".

За даними прес-служби, станом на 8 ранку поїзди пропускають третьою колією з допомогою тепловозної тяги. Внаслідок сходження вантажних вагонів в даний час затримуються 10 пасажирських поїздів: №110 Львів - Херсон, №120 Львів - Кривий Ріг, №732 Київ - Запоріжжя, №776 Київ - Харків, №70 Львів - Маріуполь, №11 Новоолексіївка - Київ, № 137 Одеса - Черкаси, № 73 Кривий Ріг - Москва, №739 Кривий Ріг - Київ та №733 Запоріжжя - Київ.

"Орієнтовний час затримки поїздів може становити до трьох годин. Оголошення на вокзалах попереджають пасажирів про затримки поїздів", - додали в прес-службі.

Також повідомляється, що залізничники ліквідують наслідки сходження вагонів з допомогою відбудовних поїздів зі станцій ім. Т. Шевченка і Знам'янка. Крім того, на відновлення роботи контактної мережі задіяні 36 електриків, а також фахівці безпеки руху, автоматики і зв'язку, будівельники, водії та інші працівники.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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