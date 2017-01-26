Міністр інфраструктури Омелян не має наміру подавати у відставку і "триматиметься до останнього патрона"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян завив, що не подаватиме у відставку і має намір "триматися до останнього патрона".

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"Я вважав, що якщо штучно створюються перешкоди і реформи нікому не потрібні, то, напевно, і я не потрібен. Але коли я побачив, скільки людей чекають цього мого кроку, я вирішив чітко, що вони цього не дочекаються. Я «до останнього патрона» буду триматися, щоб не дати реваншу шансу. Оскільки корупційний реванш дуже високий", - заявив він у ефірі "5 каналу".

За словами Омеляна, він почувається спокійно в кріслі міністра, оскільки йде правильним шляхом.

"Я почуваюся впевнено, тому що знаю, що за мною правда. Я почуваюся впевнено, тому що за час моєї роботи у мене немає жодної компанії, яку я створив, завів на тендери або покривал якихось людей. Тому я спокійний, я впевнений, що йду правильним шляхом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія стосовно проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підпорядкування державного оператора залізниць компанії «Укрзалізниця» безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії на заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі й заявив про намір йти в суд.