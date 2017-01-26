Український авторинок порівняли з світовими лідерами - різниця в десятки і сотні разів (інфографіка)

Китайці та американці в 2016-му купили вдвічі більше автомобілів, ніж вся Японія, Німеччина, Індія, Великобританія, Франція, Бразилія, Італія і Росія, разом узяті. Причому згадка перерахованих вище країн невипадково: всі вони — найбільші ринки світу. Найбільші, але після Китаю і США, йдеться в матеріалі Нового времени.

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Ринок Піднебесної для автопрому важливіший, ніж американський. І не тільки тому, що тепер Китай — №1 з продажу, а США — №2: 23,6 млн проданих машин за 2016-й проти 17,4 млн. В той же час показник українського ринку – всього 0.06 млн. одиниць.

США залишаються ключовим ринком, який з продажу в 4,2 рази випереджає Японію — третю країну за кількістю куплених машин в світі. У Штатах, як і раніше, багато споживачів, низький відсоток по автокредитах, надзвичайно популярна програма придбання автомобілів у лізинг і, через жорстоку конкуренцю, відносно невисока вартість машин

А ось Китай продовжує своє нестримне зростання, що почалося ще чверть століття тому. У 2016-му продажі тут збільшилися ще на 17,6 %. І це, за даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), рекордна надбавка за останні три роки.

Одним із драйверів стали великі податкові пільги для покупців малолітражок з об'ємом двигунів до 1,6 л.

У компанії Mercedes-Benz заявили, що минулі 12 місяців виявилися найбільш успішними для марки за всю її історію в Китаї — 472 тис. проданих автомобілів. Але лідирують тут Volkswagen і місцеві виробники — Changan і Wuling.

А от Європа переживає ренесанс: ринок ЄС, на якому за минулий рік знайшлися покупці приблизно 14 млн нових машин, показав кращий результат з часів світової кризи 2008-го.

Німеччина — №4 в світовому рейтингу автопродажів — нарощує результати третій рік поспіль: тепер це плюс 4,5 %. Тут теж живуть патріоти: згідно з даними Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), найкраще продаються "свої": VW — 656 тис. машин, або п'ята частина ринку, Mercedes-Benz (311 тис.), Audi (289 тис.).

Великобританії (№6), де домінує американський Ford, Opel, що продається під локальним брендом Vauxhall, і все той же VW.

Ринок легкових автомобілів Франції (№7) виріс на 5,1 % і вперше за п'ять років добрався до рівня в 2 млн проданих за рік нових машин. Як і раніше, найбільш затребувані національні виробники: Renault (408 тис.), Peugeot (335 тис.) і Citroen (195 тис.).

Детальніше читайте в матеріалі "Чудовий вихлоп" у свіжому випуску журналу "Новое время".