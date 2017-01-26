Омелян анонсував позачергове засідання РНБУ, на якому приймуть кадрові рішення щодо "Укрзалізниці"

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) найближчим часом проведе позачергове засідання, на якому вирішуватимуться кадрові питання в акціонерній компанії "Укрзалізниця".

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Про це в ефірі "News One" повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"У мене була розмова з президентом цими вихідними. Я йому повідомив про незадовільний стан справ, що зараз йдеться не про реформи, а про бажання певних осіб зберегти корупційний вплив на "Укрзалізницю". Я сподіваюся, що буде позачергове засідання РНБО і ми зможемо вислухати всі сторони. У зв'язку з цим буде ухвалено правильне кадрове рішення для виведення компанії вперед і реформування її за допомогою реальних дій, а не гасел і презентацій", - сказав він.

Крім того, міністр нагадав, що керівник компанії Войцех Балчун останнім часом займався музикою, а не управлінням компаніями.

"Він забув, що останні роки не працював в компаніях, а займався музикою. Тому питання не в тому, хто кому Балчун, а в тому, хто кому "Укрзалізниця". Чи потрібна нам дійсно високоефективна державна компанія, що працює для народу, чи компанія, яка є джерелом збагачення для певного кола осіб", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян завив, що не має наміру подавати у відставку і "триматиметься до останнього патрона".

Під час засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія стосовно проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підпорядкування державного оператора залізниць компанії «Укрзалізниця» безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії на заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі й заявив про намір йти до суду.